Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

11.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:25
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Kocaeli'nin Kayak merkezi Kartepe ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kocaeli'nin Kayak merkezi Kartepe ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kocaeli'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde sıcaklıkların ani düşüşü sonrasında başlayan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önledi. Kar yağışının halen devam ettiği Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. - KOCAELİ

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:26:23. #1.14#
title