Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti
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Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nde bir mağazaya giren şahıs, reyondan aldığı bıçakla bileklerini kesti. Olay yerine gelen ekipler şahsı hastaneye kaldırdı.

Korkunç olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazaya giren Şenol Ü., reyondan aldığı bıçakla mağaza içerisinde bileklerini kesti. Kanlar içerisinde yerde kalan Şenol Ü.'yü gören mağaza çalışanları durumu 112 Acil ve polise bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, Şenol Ü.'yü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şenol Ü. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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