Kocaeli Kılıçdaroğlu, 20'nci Günde Yağmurda Yürüdü
Kılıçdaroğlu, 20'nci günde yağmurda yürüdü (5)KÖRFEZ'E ULAŞILDIBugün 20'nci günde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde başlayan 'Adalet Yürüyüşü'nde Körfez İlçesi'nde Kaymakamlık karşısındaki kamp alanına ulaşıldı.
Kılıçdaroğlu, 20'nci günde yağmurda yürüdü (5)
KÖRFEZ'E ULAŞILDI
Bugün 20'nci günde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde başlayan 'Adalet Yürüyüşü'nde Körfez İlçesi'nde Kaymakamlık karşısındaki kamp alanına ulaşıldı. İzmit Şirintepe'ye ulaşıldığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çiçeklerle karşılandı. Derince İlçesi'ne ulaşıldığında ise üst geçitte toplanan bir grup Rabia ve bozkurt işaretleri yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyarak protestoda bulundu. Yürüyüşe katılan Romanlar ise davul ve klarnet çalarak yürüdü.
Bu akşam Körfez'de kamp yerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla nikahları kıyılacak olan CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ile Şeyda Arslan da gelin ve damatlıklarıyla yürüyüşe katıldı. Genç çift, yaklaşık 300 metre yürüyerek kamp alanına ulaştı.
Yürüyüş yarın Körfez İlçesi'nden başlayarak Dilovası İlçesi'nde son bulacak.