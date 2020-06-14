KOCAELİ Kendisini yakalamaya gelen polislere, 'Ayıp size' dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ Kendisini yakalamaya gelen polislere, 'Ayıp size' dedi

Kendisini yakalamaya gelen polislere, 'Ayıp size' dediİZMİT'te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı.

14.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:40

Kendisini yakalamaya gelen polislere, 'Ayıp size' dedi

İZMİT'te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y., gözaltına alındı.

İzmit'te 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılanarak 12 yıl 4 ay hapis cezası alan Cüneyt Y. hakkında, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelinin bir depoda olduğunu tespit eden İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Deponun her yerini arayan ekipler, Cüneyt Y.'yi tahta ve hurda eşyaların bulunduğu iki bina arasındaki boşlukta saklanırken buldu.

Bulunduğu yerden çıkmak istemeyen Cüneyt Y., kendisini gözaltına almaya gelen polislere, "Ağabey değer mi ya? 12 yıl diyeceksiniz 1 sene sonra. Ne demek ya? Allah'ınızı severseniz benim dosyama doğru düzgün bakmamış bile. Yazıklar olsun. Çıkın bir eve bakın. Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur" dedi. Cüneyt Y. bir süre sonra bulunduğu yerden çıktı. Gözaltına alınan Cüneyt Y. polis merkezine götürüldü.

KOCAELİ Kendisini yakalamaya gelen polislere, 'Ayıp size' dedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Bakan Albayrak'tan 'Milli Üretim' paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Ebru Polat Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Karar Kadın Jandarma
Şu an buradasınız: KOCAELİ Kendisini yakalamaya gelen polislere, 'Ayıp size' dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 16:41:48. #1.15#
title