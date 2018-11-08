Kocaeli Eşiyle Tartışan Kadın Balkondan Aşağı Atladı

İzmit'te eşiyle tartışan 43 yaşındaki Nurcan Ç. birinci kattaki evin balkonundan aşağı atladı. Yaralanan Nurcan Ç. tedavi altına alındı.

Olay öğleden sonra, İzmit Tepecik Mahallesi Dut Sokak'ta meydana geldi. Eşi Serkan Ç.(43) ile bilinmeyen bir nedenle tartışan Nurcan Ç. birinci kattaki evin balkonundan aşağı atladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yerde yatan Nurcan Ç.'ye ilk müdahalede bulundu. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alınan Nurcan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, Serkan Ç.'yi ifadesini almak üzere Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.