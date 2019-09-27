Kocaeli depremden sonra kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

27.09.2019 16:19

Depremden sonra kalp krizi geçirerek ölen öğretmen okulundan son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz (48) depremde öğrencilerin zarar görmeden okuldan tahliye edilmesini sağladıktan sonra çocuğunu okulundan alıp evine bıraktı. Yeniden okula dönerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Eryılmaz, okulun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eryılmaz'ın eşi, meslektaşları ve öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.

Dün, İstanbul'da meydana gelen deprem Gebze'de de hissedilirken, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okuldan tahliye edildi. Okulda görevli tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, öğrencilerin okuldan tahliyesi için diğer öğretmenlerle birlikte yoğun çaba harcadı. Murat Şevki Eryılmaz daha sonra çocuğunun okuluna gitti. Çocuğunu okulundan alıp evine bırakan Murat Şevki Eryılmaz, tekrar görev yaptığı okula giderken kalp krizi geçirdi. Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Eryılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Eryılmaz'ın önümüzdeki hafta ameliyat için gün aldığı öğrenildi.

ÖĞRENCİLERİYLE ÇOK MÜKEMMEL BİR İLİŞKİSİ VARDI

2 çocuk babası Eryılmaz'ın ölümü üzüntü yaratırken, cenazesi bugün sabah saatlerinde görev yaptığı okulun bahçesine getirildi. Okulun bahçesinde kılınan cenaze namazına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Eryılmaz'ın eşi Türkan Eryılmaz, yakınları, meslektaşları ve öğrenciler katıldı. Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ethem Karaçoban çok değerli bir eğitimciyi kaybettiklerini belirterek, Merhum hocamızı öğrencilerimiz çok iyi biliyor. 2 yıldır okulumuzda eğitim veriyordu, ancak biz hocamızla 10 yıl 20 yıl çalışmış gibiydik. Arkadaşımızın öğrencileriyle çok mükemmel bir ilişkisi vardı. Çalışmak beni rahatlatıyor diyen bir kardeşimizdi. Öğrencilerin tüm sıkıntılarıyla ilgilenen, onları üniversiteye hazırlayan bir öğretmendi. Allah herkese böyle öğretmen arkadaşlarla çalışmayı nasip etsin. Biz kendisinden çok memnunduk. Eryılmaz hocamızı en sevdiğine gönderdik. dedi.

Öğretmen olan Türkan Eryılmaz güçlükle ayakta dururken, meslektaşları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Türkan Eryılmaz, öğretmenler ve öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, kılınan cenaze namazının ardından Eryılmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.

Kaynak: DHA