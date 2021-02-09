Kocaeli'deki silahlı komşu kavgasında 1 kişi öldü
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Kocaeli'deki silahlı komşu kavgasında 1 kişi öldü

09.02.2021 23:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:00
Kocaeli'deki silahlı komşu kavgasında 1 kişi öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Emek Mahallesinde Erol K. ve oğlu Berat K. (16) ile komşuları Hakan Ş, Mustafa A. ve Özcan A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Tarafların tabancayla ateş açtığı kavgada vücuduna mermi isabet eden baba ve oğlu ile Hakan Ş, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen Berat K'nin yaşamını yitirdiği olayda, babası Erol K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan Mustafa Ö. ile Özcan A'yı Emek Mahallesi 46 Sokak'ta olayda kullanıldığı düşünülen tabancalarla saklandıkları evde gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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