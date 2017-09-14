Kocaeli'deki Fetö/pdy Davası

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu, 1'i firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamları Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman, tutuksuz sanık H.Y. ile avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Ö.G. ise duruşmaya katılmadı.



Sanıklar Çakmak ve Karaman, duruşmaya, tutuklu bulundukları Silivri 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.



Tutuklu sanıkların avukatı Ersayın Işık, 14 aydır tutuklu olan müvekkilleri hakkında ByLock tespiti olmadığını ve 17-25 Aralık sonrası Bank Asya'da yoğun hesap hareketleri bulunmadığını kaydetti.



Dosyada, müvekkilleri hakkında hiçbir somut delilin yer almadığını savunan Işık, müvekkillerinin kaçma, delilleri karartma şüphesi olmadığını dile getirerek, tahliyelerini talep etti.



Sanık Çakmak ise soruşturmanın başından beri üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirtti.



Yardımsever bir esnaf olarak çevresine faydalı olmak için çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunduğunu dile getiren Çakmak, illegal hiçbir faaliyette bulunmadığını ileri sürdü.



Karaman da tüm delillerin toplandığını ve kaçma şüphesinin olmadığını aktararak tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, firari sanık Mehmet Selim Şahin'in yakalama emrinin infazına ve bu dosyadan ayrılması kararının gelecek heyete bırakılmasına, tanık T.D'nin dinlenilmesi için zorla getirilmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İddianamede, 2'si tutuklu, 1'i firari 5 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet etme" suçlarından ayrı ayrı 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.