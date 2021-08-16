Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı
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Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı kavgada komşusu ve kızını öldürüp iki kişiyi yaraladıkları öne sürülen anne ile oğlu tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı kavgada komşusu ve kızını öldürüp iki kişiyi yaraladıkları öne sürülen anne ile oğlu tutuklandı.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde dün akşamki bıçaklı kavgada gözaltına alınan H.Y. ve annesi T.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kavgada hayatını kaybeden Ahmet A. ve kızı Ebru A'nın cenazeleri, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ahmet A'nın eşi Fatma A. ile ağabeyi Mustafa A'nın ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay

Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta annesi T.Y. ile yürüyen H.Y, daha önce davalık oldukları komşuları Ahmet A, eşi Fatma A, kızı Ebru A. ile ağabeyi Mustafa A. ile karşılaşmış, iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Husumetli oldukları aileye bıçakla saldıran H.Y. ve annesi T.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kavgada yaralanan Ahmet A, Fatma A, Ebru A. ve Mustafa A. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmış, Ahmet A. ve kızı Ebru A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı
Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı
Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı - Haberler
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