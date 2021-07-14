Kocaeli'de Yaz Neşesi etkinlikleri Çayırova ile devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri ile birlikte organize ettiği Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel etkinlikleri Çayırova'da başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaz boyunca tüm ilçelerde düzenleyeceği Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel etkinliği üçüncü durağı olan Çayırova'da başladı.

Çayırovalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ziyaretçiler yerel sanatçılar, animatör karakterler ve diğer atölye çalışmaları ile mutlu olurken Büyükşehir Belediyesi birimlerinin kurduğu stantlardaki farklı branştaki eğlenceli etkinlikler ilgi gördü. Çayırova Belediyesi önünde gerçekleştirilen etkinliklerin ikinci gününde (14 Temmuz Çarşamba) ünlü sanatçı Buray sahne alacak.

ETKİNLİKLERİN ÜÇÜNCÜ ADRESİ ÇAYIROVA

Yaz Neşesi etkinliklerinin üçüncü adresi Karamürsel ve Kandıra'dan sonra Çayırova ilçesi oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan şube müdürlükleri kendi çalışma alanlarıyla ile ilgili alanlarda atölye çalışmaları düzenledi. Pandemi dönemindeki kısıtlamalarla zor günler geçiren vatandaşlar Büyükşehir etkinlikleriyle adeta nefes aldı. Alandaki etkinliklerden en fazla çocuklar mutlu oldu. Çocuklar burada sahnelenen tiyatro gösterileri ve animatör karakterleri ile eğlenceli bir gün geçirdi.

STANTLARDA BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMALARI

"Kocaeli'de Yaz Neşesi, Sen de Gel" adı altında düzenlenen etkinliklerde, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü KO-MEK, Şehir Tiyatroları, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları ve Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüklerinin atölyelerinden oluşan stantlar kuruldu.

KAĞIDIN ÜRETİM AŞAMALARINI GÖZLEMLEDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi'nin El Yapımı Kâğıt atölyesinde ziyaretçilere, kâğıdın üretim aşamaları tüm detaylarıyla anlatıldı. Ziyaretçilere geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yapma imkânı da verildi. Geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yapan ziyaretçiler SEKA Kağıt Müzesi hakkında da bilgi aldı.

KO-MEK STANTLARINA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi Halk Üniversitesi KO-MEK'in standı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. KO-MEK alanında bu yılın iki büyük projesi olan USTAM ve KO-MEK Sepeti çalışmaları vatandaşlara tanıtıldı. Vatandaşlar kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan ürünlerini KO-MEK Sepeti standından satın alma imkanına sahip oldu. KO-MEK alanda Resim, Fotoğraf, deri çanta, tel kırma, taş boyama, el becerileri, müzik, İpek Halı Dokuma gibi branşlarına ait etkinlik faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca Çocuk Oyun Odası bölümünde çocuklar oyun hamurundan oyuncaklar yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte ziyaretçilere yönelik ücretsiz ikramlarda veriliyor.

KO-MEK'TEN ÇEKİLİŞ ETKİNLİĞİ

Bu arada KO-MEK usta öğreticilerinin yapmış olduğu Salıncak Standında fotoğraf çekilip, kendi sosyal medyasında KO-MEK Medya ve KO-MEK Sepetini etiketleyenler arasında bir yarışma düzenlendi. Yarışmaya katılanlar arasından önümüzdeki günlerde bir çekiliş yapılacak. Numarası çıkan kişiye ebru tablosu hediye olarak verilecek. Söz konusu yarışma diğer ilçe etkinliklerinde de gerçekleştirilecek.

BİLİM ŞOV İKİNCİ GÜN

Büyükşehir Belediyesi'nin "Kocaeli'nde Yaz Neşesi Sen de Gel" sloganıyla düzenlediği etkinlikler, yaz ayları boyunca kentin park, bahçe, sahil şeridi ve açık alanlarında sürecek. Etkinliklerde Kocaelili yerel sanatçılar ile Kocaeli Bilim Merkezi Robotik Sergi standı ve Slime Atölyesi yerini aldı. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Robotik sergisinde 3 Boyutlu yazıcı ve objeler, İnsansı Robotlar ve bilim merkezinde tasarlanan Robotik sistemler yer alırken, tüm çocukların gözdesi olan Slime Atölyesi büyük ilgi gördü. Bernolli, Likopodyum, Buhar, Sıvı Azot ve Köpük deneylerinin gerçekleştirildiği Bilim Şov ise etkinliklerin ikinci gününde özellikle çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacak.

BURAY ÇAYIROVA'DA SAHNE ALACAK

Çayırova'daki Yaz Neşesi etkinlikleri kapsamında ikinci gün (14 Temmuz Çarşamba) sevilen sanatçı Buray saat 21.00'de sahne alacak. Çayırovalılar Buray konseri ile doyasıya eğlenecek. Daha önce ki etkinlikler kapsamında Karamürsel'de Haluk Levent ve Kandıra'da Emre Altuğ sahne almıştı.

Kaynak: Bültenler