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Üzerine trafo parçası düşen işçi öldü

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş yerinde çalışırken üzerine trafo parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş yerinde çalışırken üzerine trafo parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karadenizliler Mahallesi'nde trafo üretimi yapan fabrikanın işçilerinden Ali Kalaycı (40), çalıştığı sırada üzerine trafo yapımında kullanılan metal parça düştü.

Fabrika görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kalaycı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalaycı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üzerine trafo parçası düşen işçi öldü

Üzerine trafo parçası düşen işçi öldü

Üzerine trafo parçası düşen işçi öldü

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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