Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

03.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:42

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kilo 107 gram esrar ve 10 kilogram 381 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Kentte ocak ayında yapılan operasyonlarda 21 kilo 107 gram esrar, 10 kilogram 381 gram eroin, 61 gram skunk, 324 gram metamfetamin, 149 gram sentetik kannabinoid, 178 uyuşturucu hap, 8 Hint keneviri ve 107 sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: AA