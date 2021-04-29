Kocaeli'de trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
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Kocaeli'de trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'de trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte kamyonetiyle önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte kamyonetiyle önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde dün trafikte aracının önünü kesen şüphelinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Aykut B, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aykut B'nin cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaçan şüpheli Ömer A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde dün akşam kamyonetiyle seyir halindeyken Aykut B. idaresindeki 06 BZ 1591 plakalı otomobilin önünü kesen kişi, aracından inerek Aykut B'ye tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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