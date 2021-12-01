Kocaeli'de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 genç öldü - Haberler
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Kocaeli'de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 genç öldü

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 genç öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin yol kenarında park halinde olan tıra çarptığı kazada 3 genç hayatını kaybetti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin yol kenarında park halinde olan tıra çarptığı kazada 3 genç hayatını kaybetti.

D-605 Karayolu'nda Kandıra istikametine giden Ahmet Macit (18) idaresindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 41 AIK 510 plakalı tıra arkadan çarptı.

Aracın kamyonun altına sıkıştığı kazada vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Macit ile yanındaki Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan gençlerin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Kandıra istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

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