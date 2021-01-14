İzmit'te kumar oynayan 16 kişiye ceza
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İzmit'te kumar oynayan 16 kişiye ceza

14.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:32
İzmit'te kumar oynayan 16 kişiye ceza

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece İzmit'te ruhsatsız işletilen bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında iş yerinde bulunan 16 kişiye sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ile kumar oynamaktan ceza kesildi. 1 kişiye ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı. İş yerinde yapılan aramada ise çöp kutusunun içerisinde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancanın sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynamada kullanılan pullara ise el konuldu.


İzmit'te kumar oynayan 16 kişiye ceza
İzmit'te kumar oynayan 16 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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