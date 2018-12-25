Kocaeli'de Köpeğin Bıçakla Öldürülmesi Davası

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan lojmanında beslediği kedisini boğan köpeği bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan öğretim üyesi Prof. Dr. H.M.S'nin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, köpeği sahiplenen Hakkı Yunus Kozan, avukatı Yasemin Babayiğit, sanık avukatı İrfan Şirin ile hayvan hakları savunucuları katıldı.

Duruşmada söz verilen tanık İlayda Elmalı, KOÜ'de eğitim gördüğünü belirterek, burada hayvan hakları kulübü üyesi olduğunu söyledi.

Kampüsteki hayvanların barınmalarından ziyade her türlü aşı, kısırlaştırma ve beslenme ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade eden Elmalı, "Bob" isimli köpeği Hakkı Yunus Kozan'ın veterinere götürdüğü için sahiplendiğini kaydetti.

Elmalı, kampüste herhangi bir ısırma olayı olduğunda ilk olarak kulübün konuyla ilgilendiğini dile getirerek, ardından durumun hayvanı sahiplenen kişiye aktarıldığını bildirdi.

Tanık Kübra Aydemir de KOÜ'de öğrenci olduğunu aktararak, üniversite yönetimi ve belediyeyle hayvan bakımında ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Hayvanların ihtiyaçlarının kulüp tarafından giderildiğini anlatan Aydemir, belediye ve üniversite yönetiminin de buna destek olduğunu dile getirdi.

Sanık avukatı Şirin'in talebi üzerine soru sorulan Aydemir, hayvanların kampüs içerisinde gece ve gündüz serbest şekilde dolaştığını söyledi.

Sanık avukatı, tanık beyanlarına karşı yazılı savunma hazırlayacaklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına yazılı savunma hazırlaması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 16 Nisan 2019'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "mala zarar verme" suçundan hazırlanan iddianamede, sanığın 4 aydan 3 yıla kadar hapisle veya adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA