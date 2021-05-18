Kocaeli'de kendisinden 15 gün haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 15 gün haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 15 gün haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Bahattin Karaboya'dan (45) 15 gün haber alamayan çalışma arkadaşları, Diliskelesi Mahallesi 712 Sokak'ta yalnız yaşadığı evine gitti.
Kapıyı zorlayarak açan arkadaşları, Karaboya'nın cansız bedenini buldu.
Karaboya'nın cesedi emniyet ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral