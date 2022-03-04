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Kocaeli'de kamyon alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de kamyon alev alev yandıKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol üzerinde bulunan kamyon bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kamyon alev alev yandı

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol üzerinde bulunan kamyon bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kandıra Sapağı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yangın ile inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de kamyon alev alev yandı

Kocaeli'de kamyon alev alev yandı

Kocaeli'de kamyon alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kocaeli, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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