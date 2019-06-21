Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede (2)

Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede (2)

12 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden, 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede (2)

12 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden, 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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