Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede (2)
12 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden, 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 16 şüpheliden, 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Seren Serengil, Zerrin Özer'in eşi hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü
Son Dakika Haberleri