Kocaeli'de filyasyon ekibine saldıran hasta yakını hakkında adli işlem başlatıldı
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Kocaeli'de filyasyon ekibine saldıran hasta yakını hakkında adli işlem başlatıldı

02.12.2020 01:51 | Son Güncelleme: 02.12.2020 01:51
Kocaeli'de filyasyon ekibine saldıran hasta yakını hakkında adli işlem başlatıldı

Kocaeli'de, filyasyon ekibinde görevli sağlık personellerine saldıran hasta yakını hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de, filyasyon ekibinde görevli sağlık personellerine saldıran hasta yakını hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli sağlık personellerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasına ilaçlarını götürdüğü esnada hasta yakını tarafından fiziksel saldırı girişimine ve sözlü saldırıya uğradığını aktardı.

Pehlevan, açıklamasında şunları kaydetti:

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"Olayla ilgili beyaz kod verilmiş ve adli işlem başlatılmıştır. Pandeminin başından itibaren bireyleri ve toplum sağlığını korumak için her türlü riski göze alarak cansiparane çalışan sağlık personellerimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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