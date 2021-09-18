KOCAELİ'DE 'DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ'NDE 1 TON ATIK TOPLANDI

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce '18 Eylül Dünya Temizlik Günü' nedeniyle 'Let's Do it Türkiye Hareketi' çevre gönüllüleri ile İzmit sahili ve mavi bayraklı plajlarda temizlik etkinliği yapıldı. Denizde ve sahillerde 1 ton atık toplandı.

Kocaeli'nin farklı ilçelerinde, 8 noktada eş zamanlı olarak başlayan etkinliğe katılan yüzlerce kişi, hem denizde hem de sahilde çöp topladı. Etkinliğe katılan gönüllüler tarafından toplanan yaklaşık 1 ton kağıt; plastik, metal, cam ve izmarit atıkları daha sonra bir alanda yetkililere teslim edildi.

Etkinliğe katılarak İzmit Körfezi'nde çöp toplayan Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği üyesi Özcan Karabulut, herkesi doğaya daha duyarlı davranmaya davet ederek, 'Biz de su altı temizliği yaparak etkinliğe destek olmak istedik. Yaklaşık 1 saat kadar su altı temizliği yaptık. Beklediğimiz ölçüde çöp çıkmadı bu ayrıca bizi sevindirdi. Bulduğumuz kadarını çıkardık. Duyarsız vatandaşların çevreyi kirletmesi bizi üzdü. Su altındaki tahribatı görünce denizde zaman geçiren bizler, bu konuya daha fazla hassasiyet göstermeye başlıyoruz. İnsanlar çöpünü denize atıyor ve battıktan sonra o çöpü görmeyince ondan kurtulduğunu sanıyor fakat suyun altında yüzlerce binlerce yıl kalıyor o çöpler. O nedenle herkesten ricamız denizi kirletmesinler, doğayı kirletmesinler' dedi.

Ekinliğe 8 yaşındaki kızı İpek ile katılan Eda Ersoy, 'Burada olmaktan çok keyif aldık. Ailecek geldik buraya. Zaten çocuklarımız okullarda çöplerin ayrışımını ve atıkların ne olduğunu görüyorlar, bunu burada tecrübe etmiş oldular. Bizim için çok iyi oldu. Kocaeli yeşiliyle çok güzel olan bir şehir, buna sahip çıkmak lazım. Özellikle sahiller pandemi döneminde çok yoğun olmaya başladı ve kirlilik arttı o nedenle insanları duyarlı olmaya davet ediyorum' diye konuştu.