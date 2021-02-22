Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
D-100 kara yolu Barbaros Mahallesi mevkisinde Fatih Işık'ın (38) kullandığı 41 SU 129 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Işık, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin yol ayrımında bariyerlere çarpması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman