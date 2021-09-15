Kocaeli'de bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı
AA / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
D-100 karayolu İzocam üst geçidi mevkisinde 34 BB 7298 plakalı cipin sürücüsü Bahar B. (66) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bahar B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
AA / Ekrem Sıtkı Meral - Son Dakika Haberleri