Kocaeli'de AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret eden şüpheli yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret eden şüpheli yakalandı

Kocaeli'de AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret eden şüpheli yakalandı
AA / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Kocaeli'de sosyal medyada yer alan ve AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli gözaltına alındı.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sosyal medyada yer alan ve Ak Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesinde yaşayan A.E.G'nin, 5 Ocak'ta Ak Parti'li seçmenlere yönelik küfür ve hakaret içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmasına ilişkin suç duyurusu üzerine harekete geçti.

Ekiplerce ilçede gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medyada yer alan ve Ak Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli A.E.G. hakkında AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve çok sayıda partili, 5 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Kocaeli'de AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret eden şüpheli yakalandı

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AA / Ekrem Sıtkı Meral - Son Dakika Haberleri

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