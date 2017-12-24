Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Kısa Kısa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kudüs Paneli düzenlenecek.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, panel, 26 Aralık'ta Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Panele, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Tufan Gündüz, sunucu ve program yapımcısı Pelin Çift ve güvenlik uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katılacak.



"Annemle Bilim Daha Güzel" programı yapıldı



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-6 yaş arasındaki 200 çocuk ve annelerinin katılımıyla "Annemle Bilim Daha Güzel" programı düzenlendi.



Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen programda, 4-6 yaş arasındaki 200 çocuk, anneleriyle birlikte elektro böcek atölyesi, bilim gösterisi ve drama etkinliklerine katıldı.



Duman halkası, köpük ve kuru buz şovlarıyla, bilim gösterilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte, eğlenceli vakit geçiren çocuklar, tüylü tel çubuk, led ışık ve ufak ışıklı böcek modeli yaptı.