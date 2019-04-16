Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevine Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Çakmak getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevini üstlenen Zekeriya Özak'ın yerine Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Çakmak getirildi. Daha önce birçok kurum ve firmada üst düzey yönetici olarak görev alan Yaşar Çakmak, yeni dönemin ardından yapılacak ilk Büyükşehir Meclis Toplantısı'na da Başkan Vekili olarak katılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA