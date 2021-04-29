Kocaeli Adliyesi'ne ait otoparkta araçların lastiklerini kestiği iddia edilen zanlı yakalandı

Kocaeli Adliyesi'ne ait otoparkta araçların lastiklerini makasla keserek zarar verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Kocaeli Adliyesi'ne ait otoparkta araçların lastiklerini makasla keserek zarar verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Adliye otoparkında bir kişinin araçların lastikleri keserek zarar verdiğini görenler, şüpheliye müdahale etti.

Etkisiz hale getirilmek istenen şüpheli, kendisine engel olmaya çalışanlara elindeki makasla saldırdı.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önce de otoparktaki bazı araçların lastiklerine zarar verdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş