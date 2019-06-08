KOCAELİ 4 KİŞİNİN YANDIĞI FABRİKA YANGININDA 4 KİŞİ ADLİYEDE

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, alev alev yanan fabrikada 4 işçinin ölmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alınan fabrika sahibi, aynı tesiste bulunan başka firmanın sahibi ile yabancı uyruklu işçileri temin eden 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Ramazan Bayramının 3'ncü günü Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikası alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin 4,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeri girildiğinde 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. 3 Suriye ve 1 Afgan uyruklu işçinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişinin ifadesi alında. 2 savcı yanan fabrikada incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında tekstil fabrikasının sahibi Fatih Akpınar, aynı fabrikada bulunan başka bir firmanın sahibi Mahmut Genç gözaltına alındı. Yabancı uyruklu işçilerin fabrikada nasıl çalıştırıldığı ve nasıl getirildikleri araştırıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda yabancı uyruklu işçileri temin eden Mahmoud Adulal ve Fırat Akbaş gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından 4 kişi bugün öğle saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA