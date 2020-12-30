Koca: "Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir."
30.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:33
Koca: "Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir.
Koca: "Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş