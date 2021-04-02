Koç Holding üst düzey yönetimde bazı atamalar yaptı
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Koç Holding üst düzey yönetimde bazı atamalar yaptı

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel
Koç Holding üst düzey yönetimde bazı atamalar yaptı

Koç Holding son yönetim kurulu toplantısında üst düzey yönetimde bazı değişikliklere gitti.

Koç Holding son yönetim kurulu toplantısında üst düzey yönetimde bazı değişikliklere gitti.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, şirketin 2 Nisan'da yapılan yönetim kurulu toplantısında üst yönetimde bazı atamalar yapıldı.

Buna göre, 9 Nisan 2021'de yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere; Koç Holding AŞ Denetim Grubu Başkanı olarak görev yapan Ali Tarık Uzun'un emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Koç Holding AŞ Vergi Yönetimi Direktörü olarak görev yapmakta olan Kemal Uzun'un Koç Holding AŞ Denetim Grubu Başkanı olarak atanmasına karar verildi.

Yapı ve Kredi Bankası AŞ Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Gökhan Erün'ün bu görevinin yanında Koç Holding AŞ Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Holding AŞ İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmakta olan Özgür Burak Akkol'un İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı ve Koç Holding AŞ Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan Kenan Yılmaz'ın Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri olarak atanmalarına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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