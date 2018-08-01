Kobider Başkanı Özgenç: "Türkiye, Kaçak Moğolları Sınır Dışı Etmeli"

KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Türkiye ile Moğolistan arasında yaşanan FETÖ'cü olduğu iddia edilen okul müdürünün yurda getirilmesi olayında, Moğolistan yetkililerinin pistte bekleyen uçağın kalkışına izin vermemesine sert tepki göstererek "Türkiye'de sayıları 6 bine yaklaşan kaçak Moğol var. Türkiye bunları derhal sınır dışı etmeli" dedi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Türkiye ile Moğolistan arasında yaşanan FETÖ'cü olduğu iddia edilen okul müdürünün yurda getirilmesi olayında, Moğolistan yetkililerinin pistte bekleyen uçağın kalkışına izin vermemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşananlara sert tepki gösteren Özgenç, "Türkiye'de sayıları 6 bine yaklaşan kaçak Moğol var. Türkiye bunları derhal sınır dışı etmeli" dedi.

Özgenç, "Moğolistan devletinin örgüt üyesi olduğu belirtilen Empaty Okulları'nın Genel Müdürü Veysel Akçay'ı Türkiye'ye getirecek olan uçağın kalkışına izin vermemesi ile Fethullahçı Terör Örgütünü (FETÖ) koruduğu anlamına geliyor.

Zira; MİT tarafından yakalanıp yurda getirilmek üzere Türkiye tarafından görevlendirilen özel bir uçak Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a gönderildi. Ancak dönüş için saatlerce pistte bekleyen uçağın kalkışına izin verilmediği basına yansıdı.

Moğolistan'ın bu hareketi asla tasvip edilemez ve en kısa zamanda gereken yapılmalı. Türkiye işsiz güçsüz Moğol vatandaşlarına kucak açıp AŞ ve iş verirken Moğolistan'ın terör örgütü üyesini sahiplenmesi anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Moğolistan'a' en net, en sert tepkiyi göstermeli"

Türkiye'de 5-6 binden fazla kaçak Moğol yaşamaktadır. Türkiye'nin de bu insanları sınır dışı etmesini savunan Özgenç; "Moğolistan, Türkiye'ye ihanet eden örgüt üyesinin yurda getirilmesine karşı çıkacak ve onları koruyup, kollayacak biz de burada kaçak Moğolları besleyeceğiz, Biz KOBİDER olarak bunu kabul etmiyoruz" diyerek Moğolların bir an önce sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

"Çağlayan, küçük Moğolistan oldu"

KOBİDER Başkanı Özgenç, Moğolların çokça yaşadığı Çağlayan'ın adeta Moğolistan olduğunu ifade ederek, "Kaçak işçilerin düşük meblağlar ile kayıt dışı çalıştırılmaları ekonomiye verdiği zararın yanında milyonlarca işsizin iş bulabilmesini de engellemektedir. Kayıt dışı istihdam edilen Moğolistanlı işçilerden dolayı kayıtlı çalışan binlerce Türk işçisi işini, aşını yitirmektedir. Dolayısıyla Türkiye vatandaşları mahallesinde, sokağında Moğolistanlıları istemiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL