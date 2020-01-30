Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant: Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum

30.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:10

Pazar günü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Amerikalı efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, 13 yaşındaki kızını da kaybettiği faciadan sonraki ilk açıklamasında "Kahroldum, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum" dedi.

Vanessa Bryant, aile fotoğrafıyla birlikte yayımladığı şunları yazdı:

"Sevgili eşim, dört çocuğumun muhteşem babası Kobe ile sevgi dolu, düşünceli, güzel ve tatlı kızım Gianna'nın ani kaybıyla kahrolduk. Keşke sonsuza kadar burada olsalardı. Bizden çok erken ayrıldılar. Bundan sonraki hayatlarımız ne gösterir bilmiyorum ama onlarsız bir hayatı tasavvur etmek imkansız."

Mamba Vakfı

Vanessa Bryant mesajında ayrıca halka destekleri için teşekkür etti.

Bryant ayrıca kaqzada yakınlarını kaybeden diğer kişilerin yakınlarına destek için "Mamba Sports Foundation" adlı bir vakıf kurulduğunu açıkladı.

Kazada 41 yaşındaki Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant dışında yedi kişi daha hayatını kaybetmişti.

Yaşamlarını yitiren diğer kişiler helikopterin pilotu, Gianna Bryant'la aynı turnuvada oynayan 13'er yaşındaki iki kız çocuğu, onların anne-babalarından üçü ve bir antrenördü.

Cenazelerin ne zaman toprağa verileceği henüz bilinmiyor.