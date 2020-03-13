KO-MEK ilçe sergileri Kandıra ile devam etti
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Yaşar Çakmak, Kocaeli, Kandıra, Güncel

KO-MEK ilçe sergileri Kandıra ile devam etti

KO-MEK 2019-2020 Eğitim – Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergilerinin ikincisi Kandıra'da gerçekleştirildi.

13.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:34
KO-MEK ilçe sergileri Kandıra ile devam etti

Kandıra KO-MEK Kurs Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi, vatandaşlardan tam not aldı.

HALK VE PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Namazgah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kandıra KO-MEK İlçe Sergisi'nin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, muhtarlar, kursiyerler, KO-MEK yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Branşı usta öğreticileri konuklar için ilahiler ve türküler seslendirdi.

"KO-MEK'LE AYAKLARINIZIN ÜZERİNDE DURUN"

Sergi açılışındaki ilk konuşmayı kursiyerler adına 65 yaşındaki Rabia Bulgurcu yaptı. Halk Üniversitesi'nin hayatına yönelik olumlu yönlerini konuklarla paylaşan Rabia hanım, KO-MEK'te hem üretmenin mutluğunu yaşadığını hem de yalnızlığını unuttuğunu söyledi. Çocuklarının da bu durumdan çok mutlu olduklarını anlatan Bulgurcu, "Herkese kendi ayakları üzerinde durmalarını, kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Ben KO-MEK'le bu güzellikleri yaşadım. Bize bu olanakları yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ederim" dedi.

BAŞKAN TURAN, KO-MEK'İN KANDIRA'DAKİ ÖNEMİNİ ANLATTI

KO-MEK kursiyerinin ardından konuklara seslenen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise KO-MEK'in Kandıra ilçesindeki önemine değindi. Bugüne kadar ilçede 12 bin kişinin KO-MEK kurslarından ücretsiz olarak yararlandığına işaret eden Başkan Turan, "İlçemizde yaşayan özellikle hanım kardeşlerimiz, evde vakit geçirmek yerine bu kurslara gelerek zamanlarını değerli hale getiriyorlar. Aile ekonomilerine katkı sunacak eğitimler alıyorlar. Bu nedenle başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKANIN SELAMINI İLETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da sözlerine Ankara'da olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın konuklara selamını ileterek başladı. KO-MEK kurslarına katılan kursiyerlere teşekkür eden Çakmak, "Burası bir üniversite. Kandıra'da bin kursiyerimiz var. Farklı branşlarda eğitim alıyorlar. Bu kurslarımıza en fazla da annelerimizin, hanım kardeşlerimizin ilgi göstermesi bizi daha mutlu ediyor" dedi.

KO-MEK SEPETİ AİLE BÜTÇESİNE KATKI SUNACAK

KO-MEK'te emekle üretilen eserlerin sergilerle ortaya çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Çakmak, "Biz ülkemizin, kentimizin mutlu olmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak KO-MEK'e önem veriyoruz. Biz buradaki emeklerin kısa süre içinde komeksepeti uygulaması ile sanal pazara çıkması üzerinde çalışıyoruz. Bu emeklerin aile bütçesine katkı sunmasını istiyoruz" dedi.

KO-MEK BOHÇASINI TESLİM ETTİ

Çakmak konuşmasını tamamladıktan sonra, kısa süre sonra evlenecek olan KO-MEK Kursiyeri Rabia Yıldırım'a KO-MEK Bohçasını hayırlı olsun dilekleriyle verdi.

Kırk yamadan yapılmış bir seccade ise, kursiyerlerin hediyesi olarak Yaşar Çakmak'a takdim edildi.

EMEĞE TEŞEKKÜR ETTİ

Ardından tüm konukların ve protokolün katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergideki eserleri tek tek inceleyen Yaşar Çakmak, verilen emek ve KO-MEK'e olan ilgi nedeniyle kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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