KMÜ öğrencisi merhum Melih Azizoğlu, dualarla anıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi merhum Melih Azizoğlu'nun ölüm yıldönümü hatırasına anma programı düzenlendi.

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen anma programına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Prof. Dr. Murat Ertekin, fakülte personeli ve öğrenciler katıldı.

Anma töreni, Rektör Namık Ak'ın 2020 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden KMÜ öğrencisi Melih Azizoğlu hatırasına yaptığı konuşma ile başladı.

Rektör Ak konuşmasında, "Geçtiğimiz yıl, öğrencimiz Melih Azizoğlu'nu elim bir trafik kazasında kaybetmiştik. Bugün ölüm yıldönümünde onu yad etmek için bir aradayız. Öğrencimiz merhum Melih Azizoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Program, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Duran Ali Yıldırım tarafından okunan hatim duası ile devam etti.

Etkinlik fakülte bahçesine merhum Azizoğlu hatırasına çınar fidanı dikimi ve lokma dağıtılmasının ardından sona erdi.