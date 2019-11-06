KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu'nda "Güvenli Gıda" semineri
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu (KMÜ KKMYO) öğrencileri "Dünya Gıda Günü" kapsamında "Güvenli Gıda" konulu seminer düzenledi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu (KMÜ KKMYO) öğrencileri "Dünya Gıda Günü" kapsamında "Güvenli Gıda" konulu seminer düzenledi.
Yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen Seminerde ilk olarak KMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra Sultan Tiske İnan gıda üretimi ve tüketimi hakkında öğrencilere bilgi verildi.
İnan, gıda güvencesi ile ilgili paylaşımlarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Seminer sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan ve gıda güvenliğini konu alan "Püsküllü Köfteci" tiyatro oyunu sahnelendi.
Etkinliğe Kazım Karabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, KMÜ Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel, Kazım Karabekir Kent Konseyi Başkanı Dolun Ay, yüksekokulun akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.