"KLİMİK 2022" Kongresi Antalya'da başladı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayılan alt türlerinden BA.2'den de korunmak için aşı ve salgın tedbirlerinin önemli olduğunu bildirdi.

KLİMİK tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve 500 bilim insanının katıldığı "KLİMİK 2022" kongresi kapsamında, basın toplantısı düzenlendi.

Dernek Başkanı Yavuz, burada yaptığı konuşmada, kongrede Kovid-19 ile ilgili güncel gelişmeler, diğer solunum yolu enfeksiyonları, HIV ve kronik viral hepatitler, aşılama başta olmak üzere farklı konuların ele alınacağını söyledi.

Virüsle ilgili iki yılda farklı varyantların çıktığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Virüsün bu kadar değişebileceğinin ilk başlarda farkında değildik. Böyle bir beklentide yoktu ama tüm bilim çevresini çok şaşırttı. Bu virüs sıklıkla mutasyon geçirerek yeni dalgalar yapabiliyor. Omicronun bir alt tipi olan BA.2'nin şu anda dünyanın birçok ülkesinde artış gösterdiğini görüyoruz. Türkiye'de de BA.2'nin artığını biliyoruz. Bu daha önceki varyantlar gibi yeni bir dalgaya neden olabilir mi bilmiyoruz. Ama BA.2'nin Omicrona göre biraz daha hızlı bulaşması nedeniyle tüm dünyada böyle bir kaygı yaşanıyor. Şu anda 'pandemi bitti' diye bir müjde verme şansımız yok. Bu hastalıktan korunmak için en önemli önemler aşılı, hatırlatma dozlarını da yaptırmış olmak, kalabalık ortamlarda maske, mesafe kurallarına uymaktır."

"65 yaş üstünün hatırlatma dozları şu anda çok kritik"

Risk grubunda yer alan 65 yaş üstünün hatırlatma dozlarının şu anda çok kritik olduğunu vurgulayan Yavuz, Türkiye'de özellikle 65 yaş üstünde hala sadece inaktif aşılarla aşılanmış olan çok büyük bir grup olduğunu belirtti.

Omicron varyantıyla ilgili senaryolarını anlatan Yavuz, "Omicron daha fazla değişmezse, daha ağır bir foruma dönüşmezse yazın enfeksiyon sayıları biraz azalacak. Fakat sonbahar ile birlikte biraz daha Omicronun ilk pikinden daha az sayıda etkilenebileceği bir dalga daha görebileceğiz şeklinde olumlu bir senaryo var. Bunun yanında olumsuzları da var. BA.2'nin yeni bir dalga yapabileceği yönünde kaygılar var." diye konuştu.

KLİMİK 2022 Kongre Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk ise Omicron varyantının tüm dünyada vaka sayılarının artışına neden olduğunu ifade etti.

Kongre 12 Mart'ta sona erecek.