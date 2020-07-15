Klibini kardeşi çekti Popüler müziğin farklı çalışmaları ile öne çıkan renkli isimlerinden Elif Kaya sözü ve bestesi kendine ait 'Binbir Rüya'yı dijital dünyada Çaldıran Records etiketiyle yayımladı.

Kendi youtube kanalında özgürce üretimlerini tek başına yayınlama kararı alan Elif Kaya, müzikal desteğini düzenlemeyi yapan son dönemin sihirbaz aranjörlerinden Genco Arı ile yaptı. Şarkı için Elif Kaya: 'İç karmaşayı ve bütünlük hissini yansıtan klip, ses ve müziğin büyüsü ile birleşerek hipnoz etkisi bırakıyor' dedi. Binbir Rüya'nın video klibini, bir önceki çalışması 'Selam Ver'de birlikte çalıştığı kardeşi Melek Kaya ile çeken Elif Kaya, montaj, kurgu aşamalarını haricinde saç, makyaj ve styling'ide kendi yaparak ne kadar marifetli olduğunu gözler önüne serdi

Kaynak: Snob Magazin