Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca için Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu - Haberler
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Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca için Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu

Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca için Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için memleketi Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu.

KİLİS (AA) - Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için memleketi Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu.

Ak Parti İl Başkanlığı tarafından, Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde yatısı namazı sonrası 95 yaşında hayata gözlerini yuman Yavaşca için Tevhidi-i Şerif programı düzenlendi.

Yavaşca adına okunan Tevhidi-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'in ardından dua edildi. İlahilerin söylendiği program sonunda, vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve vatandaşlar katıldı.

Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca için Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu

Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca için Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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