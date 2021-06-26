Klasik otomobil sevdalıları Beykoz'da buluştu
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Klasik otomobil sevdalıları Beykoz'da buluştu

İhlas Haber Ajansı / Adem Meleke - Haberler | Yaşam

Klasik otomobil sevdalıları Beykoz'da buluştu Beykoz'da İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen "yaza merhaba" etkinliği bir buçuk yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

Klasik otomobil sevdalıları Beykoz'da buluştu

İSTANBUL - Beykoz'da İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen "yaza merhaba" etkinliği bir buçuk yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Etkinlikte keyifli aktivitelere yer verilirken bir çiftin nişan töreni de mutlulukla karşılandı.

Beykoz Ömerli'de İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD), her yıl yaza girerken düzenlediği etkinlik, bir buçuk yılın ardından yeniden gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen etkinliğe bu yıl çoğu Amerikan otomobili olan 1950'li yıllara ait 43 otomobille, 120 kişi katıldı. Klasik Otomobilciler Derneği tarafından gelenek haline gelen yaz etkinliklerinde buluşan klasik otomobil sevdalıları keyifli anlar yaşadı. Kahvaltıyla başlayan etkinlik piknikle devam ederek yaza merhaba dedirtti. Etkinlikte katılımcılar arasından "Akrep Ahmet" lakaplı klasik otomobil sevdalısı Ahmet Varlı'nın Ayşe Çift'le nişan töreni de gerçekleştirildi. Nişan töreni tüm katılımcılarla mutlulukla kutlandı.

"Klasik otomobillerimizle birlikte uzun yolu seviyoruz"

Etkinliğe katılan klasik otomobil sevdalısı Hakan Arvay, "Bugün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin 2021 Yaza Merhaba organizasyonu için bu alanda toplandık. Burada yaklaşık 43 tane klasik otomobille 120 kişiydik. Aile ortamında pikniğimizi yaptık. Yaza merhaba dedik. İstanbul klasik Otomobilciler Derneği bu tür organizasyonları senede iki defa yapıyor. Şehir içi organizasyonlarının yanı sıra ulusal bayramlarda da konvoylarımızı oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra şehir dışı organizasyonlarımız da oluyor. Biz klasik otomobillerimizle birlikte uzun yolu çok seviyoruz. Genellikle araçlarımız uzun yol kondisyonludur. Şehirler arası yollarda araçlarımızla beraber, güzel paylaşımlar yaşıyoruz. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, klasik otomobilleri koruyup yaşatmak misyonuyla çalışan bir kulüptür." dedi.

"Otomobilim 1962 model"

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Salih Çapçak, "Covid-19 sonrası derneğimizin düzenlemiş olduğu bu muhteşem organizasyona ailece beraberce katıldık. Güzel bir keyif bir kahvaltı keyfinden sonra evlerimize dönüyoruz. Bütün yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Aracım 1962 model Chevrolet otomatik. 4 yıldan beri ben de, keyifle kullanmış olduğum bir araç." diye konuştu.

Klasik otomobil sevdalıları Beykoz'da buluştu
Klasik otomobil sevdalıları Beykoz'da buluştu
Klasik otomobil sevdalıları Beykoz'da buluştu
Klasik otomobil sevdalıları Beykoz'da buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Meleke

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