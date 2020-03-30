KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haber
Kabine, Kıbrıs, Dünya, Güncel

KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, koronavirüs nedeniyle yarından itibaren 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

30.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:38

KKTC'de, koronavirüs nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart'tan itibaren uygulamaya konulmak üzere 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Kararı açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Başarılı olabilmemiz için toplumsal bir bilinçle hareket etmeliyiz. Başarılı olacağımıza da inanıyorum" dedi.

YARIN BAŞLIYOR

Özersay, sokağa çıkma yasağının yarından itibaren geçerli olduğunu belirterek, "Özellikle akşam saatlerinde bütün yapmış olduğumuz çağrılara rağmen gezmelere devam ediliyor. Yarından başlamak üzere akşam 21.00 sabah 06.00'ya kadar tam sokağa çıkma ilan ediyoruz. Bu karar 5 Nisan'a kadar devam edecek" dedi.

KKTC'de 69 koronavirüs tespiti yapıldı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi

Haberin Videosu:

KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
ABD'deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haber
ABD'deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haber
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haber
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı Haber
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haber
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Yasağı çiğneyenler polise bunu yaptırdı! Mavi göl siyah oldu
Yasağı çiğneyenler polise bunu yaptırdı! Mavi göl siyah oldu
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Muhterem Nur Didem Soydan
Spor Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Rüştü Reçber Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 20:42:16. #1.14#
title