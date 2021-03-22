KKTC'de PCR testi için uzun kuyruklar oluştu
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KKTC'de PCR testi için uzun kuyruklar oluştu

22.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:17
KKTC'de PCR testi için uzun kuyruklar oluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel sektörde çalışanların 7 günde bir PCR testi yaptırma zorunluluğu nedeniyle test için Lefkoşa fuar alanına akın edenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel sektörde çalışanların 7 günde bir PCR testi yaptırma zorunluluğu nedeniyle test için Lefkoşa fuar alanına akın edenler uzun kuyruklar oluşturdu.

KKTC'de özel sektörün açılmasına ilişkin kararın alınmasının ardından özel sektör çalışanlarına PCR testi zorunluluğu getirildi. Kararın ardından başkent Lefkoşa'da bulunan fuar alanına ücretsiz test merkezi kuruldu. Fuar alanındaki test merkezinde oluşan kuyruk ana yola kadar uzadı. Kalabalığın denetimini sağlayan bir görevli olmaması nedeniyle sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.

Yeni test merkezleri yoğunluğu azaltacak

KKTC Sağlık Bakanlığı, PCR test merkezlerinde oluşan yoğunluğun ardından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'daki Mücahitler Sitesi binası ve fuar alanında ek bir PCR test merkezinin bu haftadan itibaren faaliyete başlayacağı duyuruldu. Söz konusu iki yeni test merkezinin devreye girmesiyle fuar alanındaki yoğunluğun azaltılacağı belirtildi. - LEFKOŞA

KKTC'de PCR testi için uzun kuyruklar oluştu
KKTC'de PCR testi için uzun kuyruklar oluştu
KKTC'de PCR testi için uzun kuyruklar oluştu
KKTC'de PCR testi için uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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