KKTC'de korona virüs vakası 38'e yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 kişide daha korona virüs testi pozitif çıktı.
22.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:55
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 kişide daha korona virüs testi pozitif çıktı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. KKTC'de korona virüs vakaları 38 kişiye ulaştı. Yetkililer korona virüs testi pozitif olan 3 kişiden 2'sinin KKTC vatandaşı olduğunu, diğer kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA