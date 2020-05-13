- KKTC'de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü - KKTC'de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.

- KKTC'de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gazimağusa Limanı'nda bir gemide temizlik yapan 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 kişi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA