- KKTC'de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü
- KKTC'de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.
13.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:37
- KKTC'de elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gazimağusa Limanı'nda bir gemide temizlik yapan 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 kişi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA