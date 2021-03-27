KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 74 yaşındaki İngiliz kadını odaya kilitleyerek 2 bin Sterlin parayı alıp kaçan bahçıvanın, aynı gün başka bir İngiliz'in evine giderek parasını ve ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 74 yaşındaki İngiliz kadını odaya kilitleyerek 2 bin Sterlin parayı alıp kaçan bahçıvanın, aynı gün başka bir İngiliz'in evine giderek parasını ve ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm kenti Girne'de bir bahçıvanın yalnız yaşayan İngilizleri gözüne kestirip makasla tehdit ederek soyduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgi göre, bahçıvar, 25 Mart'ta Çatalköy'de ikamet eden 74 yaşındaki L.T.'nin evine geldi. Kapıyı açan yaşlı İngiliz ev sahibi, elinde makas olan biri olduğunu gördüğünü ve kendisinden para isteğini söyledi. L.T.'nin para vermeyeceğini söylemesi üzerine elindeki makasla kadını tehdit eden bahçıvan, hafif aralı olan kapıyı zorla açarak eve girdi. Evden 2 bin Sterlin parayı çalan bahçıvan, L.T.'yi yatak odasına kilitleyerek olay yerinden kaçtı.

Bahçıvanın aynı gün bir sonraki durağı ise 57 yaşındaki İngiliz L.H.'nin evi oldu. Evin etrafında dolaşarak içeride kimsenin olmadığını anlayınca kapının üzerine bırakılmış anahtarı alarak eve giren hırsız, 7 bin lira civarında ziynet eşyası ile nakit parayı alarak kayıplara karıştı.

Girne'de korku ve paniğe neden bahçıvanın, polisin yürüttüğü operasyon sonucu yakalanarak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldığı öğrenildi. Mahkeme, ahçıvanın 7 gün süre ile soruşturma amaçlı poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu
KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Erkan Kandemir Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Bahar Candan Demet Akalın Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 14:23:53. #1.15#
title