- KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem
21.01.2021 18:14 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:21
- KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde 17.27'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Deprem, başkent Lefkoşa ve Girne'de de hissedildi. Vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokağa attı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT