- KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem

- KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde 17.27'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Deprem, başkent Lefkoşa ve Girne'de de hissedildi. Vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokağa attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT