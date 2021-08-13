Son dakika haberi... KKTC'de 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi... KKTC'de 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - KKTC'de 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salı gününden bu yana haber alınamayan 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

- KKTC'de 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salı gününden bu yana haber alınamayan 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm merkezi Girne'de salı gününden bu yana haber alınamayan 28 yaşındaki Mert Şenoğlu'nun evinde ölü bulunduğu bildirildi. Şenoğlu'nun kokmaya yüz tutmuş cesedini Öykü Sokak'ta kaldığı apartman dairesinde kız arkadaşının bulduğu öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Bugün yerel saatle 17.00 sıralarında, Girne sakinlerinden Mert Şenoğlu (28), kalmakta olduğu ikametgahında ölü olarak bulunmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Şenoğlu'nun cesedinin otopsinin ardından memleketi Trabzon'a gönderileceği bildirildi.

Son dakika haberi... KKTC'de 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... KKTC'de 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... KKTC'de 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... KKTC'de 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut

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