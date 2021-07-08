KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti
KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı, motor parçasının sökerken üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı, motor parçasının sökerken üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt ilçesinde yaşanan kazada, 15 yaşındaki Mahmut Gül çalıştığı tamirhanede motor parçasını söktüğü sırada aracın motoru üzerine düştü. Motorun altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı