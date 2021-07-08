KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti
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KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti

KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı, motor parçasının sökerken üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı, motor parçasının sökerken üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt ilçesinde yaşanan kazada, 15 yaşındaki Mahmut Gül çalıştığı tamirhanede motor parçasını söktüğü sırada aracın motoru üzerine düştü. Motorun altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - LEFKOŞA

KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti
KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti
KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti
KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti
KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti
KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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