KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, DPÜ'de "Fahri Doktora Diploması" verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenecek olan "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk'ünün Adadaki varoluş mücadelesi" konulu konferansta "Fahri Doktora Diploması" verileceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenecek olan "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk'ünün Adadaki varoluş mücadelesi" konulu konferansta "Fahri Doktora Diploması" verileceği bildirildi.

6 Eylül Pazartesi günü saat 10,00'da DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfisinde düzenlenecek " Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk'ünün Adadaki varoluş mücadelesi" konulu konferansa katılacak olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından "Fahri Doktora Diploması" takdim edilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı