Kızma Birader kuralları nedir? sorusu arkadaşlarıyla, ailesiyle kızma birader oynamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Evde, sokakta rahatça oynanabilecek bu oyun oynayanlara eğlenceli dakikalar yaşatabileceği gibi çekişmeli bir mücadelenin içerisine de sokuyor. Peki, Kızma Birader nasıl oynanır? Kızma Birader kuralları nedir? Kızma birader çizimi nasıl yapılır? İşte detaylar...

KIZMA BİRADER NASIL OYNANIR?

Kızma birader 2 ila 4 oyuncu ile oynanan bir masa oyunudur. Alman klasik masa oyunlarından sayılan bu oyun bir Hint masa oyunu olan Pachisi ile benzerlikler gösterir. Avrupa ülkelerinde '' Ludo '' olarak bilinir.

KIRZMA BİRADER KURALLARI NEDİR?

Her oyuncu 4 adet piyonla oyuna başlar. Oyuncular piyonlarını oyun alanına çıkarabilmek için zar ile 6 atması gerekir. Güvenli bölgeler dışında aynı karede iki piyon bulunamaz. Eğer rakibin piyonu aynı kareye gelirse burada bulunan piyon kaleye geri gönderilir. Bu işleme "piyon kırma" denir. Oyuncular zar ile her 6 attıklarında 1 piyonu oyuna sokabilir ve her atılan 6, oyuncuya 1 zar atma hakkı daha verir. Oyun alanında diğer piyonların üzerinden atlanabilir.

KIZMA BİRADER ÇİZİMİ!

Kızma Birader oyun tahtası 4 sekmeye ayrılmıştır. Genelde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renktedirler. Her oyuncunun bir sekmesi ve 4 aynı renkte piyonu vardır. Normalde oyun tahtası dörtgendir ve haç şeklini andıran 4 kolondan oluşur. Her büyük kolon 6 kareden oluşan 3 küçük kolon içerir. Orta küçük kolon 5 renkli kareden oluşur ve hedef noktasına giden yoldur. Hemen yan taraftaki ilk renkli kare oyuncunun başlama noktasıdır. Oyun tahtasının ortasındaki 3 renkli üçgenden oluşan kare, hedef noktasıdır. Her oyuncu piyonlarını buraya toplayıp kızma birader oyununu bitirebilir.

Haberler.com - Gündem