Son dakika haberleri! Kızlarını üniversiteye kayda götüren aile trafik kazasında yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gülsüm A'nın (41) kullandığı 33 NTA 79 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisinde yoldan çıkarak pancar tarlasına düştü.

Yaralanan sürücü ile Murat A. (44), Ahmet Kağan A. (7) ve Dilara A. (28) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, ailenin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine kızları Dilara'nın kaydını yaptırmak için Mersin'den kente geldikleri öğrenildi.